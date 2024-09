Arbeitsmarkt Lahme Herbstbelebung

In den Sommerferien herrscht am Arbeitsmarkt meist Flaute: Unternehmen sind in Betriebsferien, die Personalabteilungen sind schwach besetzt, viele junge Menschen beenden ihre Ausbildung und finden noch keine Anschlussbeschäftigung. Doch der September bringt wieder Bewegung in den Arbeitsmarkt. „Wir beobachten auch in diesem Jahr die saisonübliche Entwicklung, dass die Arbeitslosigkeit gerade bei der Personengruppe der Jugendlichen unter 25 Jahren stärker abgebaut werden konnte,“ sagt Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. „Das liegt unter anderem daran, dass die jungen Menschen nach Beendigung der Sommerferien im September neue Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse aufgenommen haben.“