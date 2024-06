Arbeitslosigkeit sinkt Nachfrage nach Fachkräften bleibt hoch: Hier gibt’s die Jobs!

Dem Bundes- und Landestrend folgend hat sich auch in der Region Trier die Belebung am Arbeitsmarkt im Mai fortgesetzt: Die Zahl der Arbeitslosen ist leicht gesunken. Bereits im April war aufgrund der saisonal üblichen Arbeitskräftenachfrage in Gastronomie und Hotellerie die Nachfrage nach Beschäftigten gestiegen. Inzwischen ist die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent gesunken. 12.443 Menschen sind auf Jobsuche. Das sind nochmals 149 Menschen weniger als im April, aber 1.524 Personen mehr als im Vorjahresmonat. Ein Grund dafür ist die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in die Arbeitslosenstatistik. Während sich 2.542 Menschen aktuell erstmals arbeitslos meldeten, konnten 2.700 ihre Arbeitslosigkeit beenden, meldet die Agentur für Arbeit in Trier.