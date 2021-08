Arbeitsmarkt : Rekordzahl an unbesetzten Stellen - Wo gibt es Beschäftigte für so viele freie Jobs?

Trier Der regionale Arbeitsmarkt bleibt stabil, die Arbeitslosigkeit stagniert. Doch immer mehr Stellen bleiben unbesetzt, viele davon über Monate. Erstmals zeigen sich auch Folgen der Flutkatastrophe am Arbeitsmarkt.

Ein Rekord-Niveau an freien Stellen – das meldet die Arbeitsagentur in Trier zum aktuellen Zeitpunkt. Während im August der regionale Arbeitsmarkt stabil bleibt und mit plus 15 nur geringfügig mehr Menschen als arbeitslos gemeldet sind als noch im Juli, übertrifft die Zahl der freien Jobs nicht nur das Vorkrisenniveau in der Corona-Pandemie, sondern auch den im Vormonat verzeichneten statistischen Rekordwert.

Insgesamt sind derzeit 5960 freie Stellen bei der Agentur für Arbeit Trier gemeldet. Dieser Wert hat sich noch einmal um 5,4 Prozent gegenüber Juli erhöht. Gegenüber August 2020 beträgt die Steigerung im Stellenbestand sogar 52,4 Prozent oder 2050 Ausschreibungen. „Derzeit stehen die Chancen gut für Fachkräfte mit guter Qualifikation, denn die Corona-Krise hat vielen neuen Entwicklungen Schub gegeben, insbesondere den digitalen Wandel beschleunigt“, sagt Heribert Wilhelmi, Leiter der Agentur für Arbeit Trier.

Allerdings mahnt er auch: „Die hohe Zahl der offenen Stellen spiegelt nicht nur die Einstellungsbereitschaft der Betriebe, sondern auch die Schwierigkeit, Stellen adäquat zu besetzen.“ Das belegen die so genannten Vakanz-Zeiten, wonach eine ausgeschriebene Stelle in der Region Trier im Schnitt 156 unbesetzt bleibt. Immerhin 2784 Stellen sind länger als drei Monate unbesetzt, 1509 sogar länger als sechs Monate. Besonders groß sind die Lücken in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe und im Handel.

Agenturchef Wilhelmi appelliert: „Setzen Sie auf Qualifizierung, nutzen Sie die Beratung und die Förderangebote der Agantur für Arbeit!“ Denn aus dem Bestand der Arbeitslosen wird der Bedarf an Fachkräften schwerlich zu decken sein. Ohnehin ist die Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter weiter gewachsen. So verzeichnet Rheinland-Pfalz laut der Regionalagentur im Juni (der aktuellste Datenbestand) 1,7 Prozent mehr Menschen in der Sozialversicherung als zwölf Monate zuvor. Bundesweit lag der Anstieg bei 1,4 Prozent. Antreiber der Beschäftigung sind demnach das Gesundheitswesen, der Bau und die Zeitarbeit. Insgesamt sind derzeit in der Region Trier 10 889 Menschen ohne Job. Folglich bleibt die Arbeitslosenquote gleich bei 3,7 Prozent. Im Vergleich zum August 2020 zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosen um 16,7 Prozent oder 2190 Personen. Damals lag die Arbeitslosenquote noch bei 4,5 Prozent. „Der Arbeitsmarkt der Region profitiert weiterhin vom Aufschwung der Wirtschaft nach dem Pandemie bedingten Einbruch“, weiß Heribert Wilhelmi.

Während die Agentur bei dem Anstieg der Arbeitslosigkeit unter den Jüngeren bis 25 Jahre noch davon ausgeht, dass ihre Zeit ohne Job nur kurz anhalten wird, gibt es Zeichen für Optimismus bei den drei Sorgengruppen: Sowohl bei den Älteren ab 50 Jahre, den Ausländern und den Langzeitarbeitslosen ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat gesunken.

Erstmals zeigen sich in der Arbeitsmarktstatistik nun auch die Folgen der Flutkatastrophe vom Juli. Agenturchef Wilhelmi geht nicht davon aus, dass es infolgedessen kaum zu Entlassungen gekommen ist, wohl aber zu Meldungen von Kurzarbeit. So haben in der Region Trier allein aufgrund von Zerstörungen oder Beeinträchtigungen durch Hochwasser mindestens 49 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, um so ihr Bestehen zu sichern und Personal zu halten. Insgesamt wurden 644 Anzeigen auf Kurzarbeit angezeigt.