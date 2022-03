Flucht : „Arbeitsmarktgipfel“ befasst sich mit Ukraine-Flüchtlingen

Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Foto: Andreas Arnold/dpa Pool/dpa/Archivbild

Mainz Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem „Arbeitsmarktgipfel Ukraine“ eingeladen. Bei dem Treffen am 1. April in Mainz soll es darum gehen, Verantwortliche aus betroffenen Bereichen zusammenzubringen und „gemeinsam die Voraussetzungen für eine rasche und erfolgreiche Arbeitsaufnahme“ von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu besprechen, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Eingeladen wurden den Angaben zufolge Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitsagenturen, Jobcentern, Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, Kammern und Wohlfahrtsverbänden.

„Im Fokus steht zunächst die humanitäre Hilfe für die Menschen, die ihr Land schnellstmöglich verlassen mussten“, sagte Schweitzer. Wegen der aktuellen Lage in der Ukraine sei mit einer kurz- oder mittelfristigen Rückkehr dieser Menschen in ihre Heimat vermutlich nicht zu rechnen. Wahrscheinlicher sei es, dass sie „künftig irgendwann an den Punkt kommen, dass sie von sich aus eine Arbeit in Deutschland aufnehmen möchten“, sagte der Minister. „Dafür müssen wir vorbereitet sein und ihnen eine Chancengarantie auf dem Arbeitsmarkt bieten.“

© dpa-infocom, dpa:220318-99-576798/2

(dpa)