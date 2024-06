Gericht Arbeitsunfall bei betrieblicher Impfung nicht ausgeschlossen

Ein Arbeitsunfall bei einer betrieblichen Impfung ist nicht ausgeschlossen. Das entschied das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel am Donnerstag. Der Kläger hatte als Leiter eines Krankenhaus-Caterers im November 2009 freiwillig an einer vom Krankenhaus organisierten Impfung gegen Schweinegrippe teilgenommen. Jahre später traten Fieberschübe auf, die er auf die Impfung zurückführt. Er beantragte daraufhin Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung.