später lesen Archäologen feiern Richtfest für Neubau von Forschungsmuseum Teilen

Twittern

Teilen



Das Römisch-Germanische Zentralmuseum kann in zwei Jahren in seine neue Wirkungsstätte einziehen. Bei der Feier des Richtfests für den Rohbau sagte Bauministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag in Mainz, Ersteinrichtung und Probebetrieb des RGZM seien für die erste Hälfte 2020 geplant. dpa