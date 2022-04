Architektur : Wer bekommt den Architekturpreis Wein 2022? – Zwei Weingüter von der Saar unter den Nominierten (Fotos)

Mainz/Kanzem/Wiltingen Die in der Region bekannten Weingüter Van Volxem und Cantzheim sind unter den zwölf Nominierten für den bundesweiten Architekturpreis Wein 2022. Hier alle Bewerber für den Preis.

Mit gutem Beispiel voran gehen – für die Architektenkammer Rheinland-Pfalz nicht nur eine Floskel. Zum fünften Mal hat sie mit Unterstützung des Weinbauministeriums Rheinland-Pfalz und des Deutschen Weinbauverband deutschlandweit den Architekturpreis Wein ausgeschrieben, der bemerkenswertes, beispielhaftes Bauen rund um den Wein in all seinen Facetten prämiert.

Dabei geht es dieses Mal – wie derzeit überall – besonders um Nachhaltigkeit. Aus fast 50 Bewerbungen wurden zwölf für den Preis nominiert. Darunter sind das Weingut Van Volxem in Wiltingen und das Weingut und Hotel Cantzheim in Kanzem (beide Landkreis Trier-Saarburg).

Die Bandbreite der Bewerber ist groß. Von den beiden Weingütern von der Saar über den kleinen Verköstigungswagen im Kreis Mayen-Koblenz bis zur Weinbar und Vinothek in einem „revitalisierten“ Haus am Mauersteifen in Berlin. Machen Sie sich ein Bild von den sehr unterschiedlichen Projekten. Der Preisträger wird am 27. April in Mainz bekannt gegeben.