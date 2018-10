später lesen ARD-Fernsehgottesdienst live aus Saarbrücken Teilen

Der ARD-Fernsehgottesdienst zu Allerheiligen kommt in diesem Jahr live aus Saarbrücken. Der katholische Gottesdienst wird am Donnerstag (1. November) von 10.00 bis 11.00 Uhr im Ersten gezeigt. Unter der Überschrift „Dafür stehe ich“ überträgt der Saarländische Rundfunk den Gottesdienst aus der Jugendkirche „eli.ja“ in Saarbrücken. dpa