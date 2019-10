Trier/Eisscholle in der Arktis Die größte Polar-Expedition aller Zeiten hat eine Eisscholle gefunden, mit der das Forschungsschiff Richtung Nordpol treibt, während die Wissenschaftler Daten über eine Region sammeln, die das gesamte Weltklima beeinflusst. Risse im Eis und Polarbären sind nun tägliche Risiken.

Fünf Forschungsschwerpunkte gibt es: die Physik des Meereises und der Schneeauflage, die Prozesse in der Atmosphäre sowie im Ozean, die biogeochemischen Kreisläufe und das Ökosystem der Arktis. Preußer gehört zum „Atmosphärenteam“. Mit einem Laserinstrument wird er Lichtstrahlen bis etwa tausend Meter hoch in die Atmosphäre schießen und so unter anderem Profile der Windgeschwindigkeiten erstellen. Ziel ist es, herauszufinden wie sich das Windgeschehen im Laufe eines Jahres entwickelt, wie sich Ereignisse im Meereis auf die Dynamik des Windes auswirken oder was beim Übergang von totaler Dunkelheit zum ersten Sonnenlicht in der unteren Atmosphäre passiert.