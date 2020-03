Arp Museum wird mit 76 Euro pro Besucher subventioniert

Remagen Museen bieten Bildung. Wenn diese hochkaratig ist, kann es sehr teuer werden. Deswegen unterstützt die öffentliche Hand manche Museen mit hohen Summen. Ein Beispiel ist das Arp Museum.

Mit rund 76 Euro für jeden einzelnen Besucher hat das Land Rheinland-Pfalz das Arp Museum in Remagen 2019 subventioniert. Insgesamt waren es rund 3,8 Millionen Euro bei gut 50 000 Besuchern, wie Kulturminister Konrad Wolf (SPD) auf eine Anfrage der CDU-Landtagsopposition mitteilte. Damit war die Besucherzahl 2019 die niedrigste der vergangenen sechs Jahre. Die großen Theater in Rheinland-Pfalz bekommen noch deutlich mehr Geld vom Land.

Als Besuchermagnet des Arp Museums in diesem Jahr galt die Ausstellung „Salvador Dalí und Hans Arp. Die Geburt der Erinnerung“. Von der Eröffnung am 16. Februar bis zur Zwangsschließung am 15. März wegen der Corona-Pandemie zählte sie laut Museumsdirektor Oliver Kornhoff 10 550 Besucher. Kalkuliert worden sei die Schau bis zum 16. August 2020 mit 44 000 Besuchern, erklärte der Kunstexperte. Im ganzen Jahr 2020 seien trotz einer sechswöchigen Schließung 66 000 Besucher im Museum geplant gewesen. Also rund 16 000 mehr als 2019.