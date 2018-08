später lesen Art Hitzefrei: Verkürzter Unterricht zum Schulstart Teilen

Wegen der anhaltenden Hitze haben Schüler mehrerer Trierer Schulen in den ersten Tagen nach den Sommerferien weniger Unterricht. Am Montag gebe es am Auguste-Viktoria-Gymnasium und am Max-Planck-Gymnasium keinen Nachmittagsunterricht: Schulende für alle Schüler ab der Klasse 6 sei spätestens um 13 Uhr, teilten die Schulen mit. dpa