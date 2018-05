später lesen Artist stürzt in die Manege: Schwer verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Während einer Akrobatiknummer ist ein 46 Jahre alter Artist vier Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann trat in einem Zirkus in Bad Kreuznach auf, wie die Polizei mitteilte. Der 46-Jährige fiel aus vier Metern Höhe in die Manege. Er habe die „fliegendes Motorrad“ genannte Nummer offenbar ohne spezielle Absturzsicherung vorführen wollen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Das Programm sei nach dem Sturz am Sonntagnachmittag fortgesetzt worden. dpa