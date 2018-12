später lesen Arzneimittelreport: Medizin zu oft unpassend verschrieben FOTO: Matthias Hiekel FOTO: Matthias Hiekel Teilen

Von Ärzten unpassend verschriebene Medikamente gefährden unnötig oft die Gesundheit von Patienten. So lautet das zentrale Ergebnis des Arzneimittelreports der Barmer, der am Freitag in Mainz vorgestellt wurde. dpa