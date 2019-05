später lesen Asbach verteilt Drogenschnelltest für Familien Teilen

Die Verbandsgemeinde Asbach im Kreis Neuwied will allen Haushalten mit Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren kostenlose Drogentests schicken. Ziel der aus dem Kriminalitätspräventionsrat entstandenen Idee sei es, die Augen für das weit verbreitete Problem zu öffnen und Diskussionen in den Familien anzustoßen, sagte Bürgermeister Michael Christ der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa