Bauen und Wohnen Bau-Experten warnen vor Gesundheitsgefahr: Region Trier hat ein riesiges Asbest-Problem

„Von 1950 bis 1989 kamen Asbest-Baustoffe intensiv zum Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in dieser Zeit gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt. Mal mehr, mal weniger“, sagt Ute Langenbahn von der Gewerkschaft IG BAU. Sie spricht von „Asbest-Fallen“ und nennt Zahlen: In den vier ‚Asbest-Jahrzehnten‘ seien allein in Trier rund 10.700 Wohnhäuser mit 32.400 Wohnungen neu gebaut worden. Das seien knapp 52 Prozent aller Wohngebäude der Stadt. Dazu kommen noch Gewerbegebäude, Garagen, Ställe und Scheunen. Nicht viel besser sieht es in den Landkreisen aus. Die „Situationsanalyse Asbest“, die die Gewerkschaft beim Pestel-Institut in Auftrag gegeben hatte, zeigt, dass in der Vulkaneifel 12.200 Häuser betroffen sind, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 17.500, im Kreis Bernkastel-Wittlich 18.600 und im Kreis Trier-Saarburg 23.300 Häuser.