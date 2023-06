Invasiv und unbeliebt Asiatische Hornisse auf dem Vormarsch: Das steht auf ihrem Speiseplan

Die asiatische Hornisse Vespa velutina nigrithorax stammt aus Südostasien und wurde in Europa erstmals 2004 in Südfrankreich nachgewiesen. Dort hat sich die Art stark ausgebreitet. 2014 wurde die asiatische Hornisse auch in Deutschland erstmals in Baden-Württemberg nördlich von Karlsruhe und im südlichen Rheinland-Pfalz festgestellt, aber selbst in Hamburg wurden bereits Exemplare gesichtet. Die asiatische Hornisse ist offenbar mit asiatischen Importwaren ins Land gelangt, vermutet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Globalisierung und Klimawandel hätten die eingeschleppte Art begünstigt.