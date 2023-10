Am Aussehen erkennbar Schwarz-gelbe Eindringlinge: Wie gefährlich ist die Asiatische Hornisse für den Menschen?

Die Insekten aus Südostasien nisten vor allem in Baumkronen und, anders als die europäischen Hornissen, weniger in Hohlräumen wie Dachböden oder Rollladenkästen. Das Volk, das in den Nestern lebt, besteht bei der invasiven Insektenart aus 1000 bis 2000 Tieren. In den Völkern der einheimischen Hornissen leben dagegen nur 400 bis 700 Tiere.