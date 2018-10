später lesen „aspekte“-Preis an Bettina Wilpert FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



Für ihren Debüt-Roman „Nichts, was uns passiert“ erhält die Autorin Bettina Wilpert den ZDF-„aspekte“-Literaturpreis 2018. Das teilte der Sender in Mainz mit. In dem Roman begibt sich Wilpert auf die Spurensuche einer Vergewaltigung. dpa