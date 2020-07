Außenminister : Asselborn: Bei Testpflicht Besonderheit Luxemburgs beachten

Luxemburg Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn fordert Ausnahmen für die Bürger seines Landes, wenn es um die Testpflicht geht. Wie er das begründet.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat für die Bürger seines Landes Ausnahmen bei der möglichen Einführung einer Corona-Testpflicht in Deutschland gefordert. Er hoffe, dass die Bundesregierung die Besonderheiten der Situation in Luxemburg bei ihrer Einschätzung berücksichtigen werde, teilte der Minister am Mittwoch in Luxemburg nach einem Treffen mit dem deutschen Botschafter mit. „Wir müssen diese Krise gemeinsam bewältigen und eine weitere Beeinträchtigung der grenzüberschreitenden Bewegungsfreiheit in der Grenzregion vermeiden“, sagte Asselborn.