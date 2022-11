ISS-Einsatz : Astronaut Maurer: Vor einem Jahr ging Traum in Erfüllung

Oberthal/Köln Astronaut Matthias Maurer (52) denkt ein Jahr nach dem Start zur Internationalen Raumstation ISS wehmütig zurück an seine Zeit im All. „Ich vermisse den Blick auf unsere wunderschöne Erde“, sagte der gebürtige Saarländer der Deutschen Presse-Agentur.

Er vermisse auch seine Kolleginnen und Kollegen. Und: „Natürlich denke ich manchmal daran, wie schön es jetzt wäre, schwerelos zu sein.“ Maurer war am 11. November 2021 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida mit drei Kollegen der US-Raumfahrtbehörde Nasa zur ISS abgehoben. Der Flug war mehrfach verschoben worden.

„Meine Nasa-Kollegen und ich konnten es kaum fassen, als wir dann endlich unsere Raumanzüge an hatten und zur Startrampe gefahren sind“, sagte Maurer. „Daher bleibt mir dieses Datum natürlich als der Tag in Erinnerung, an dem mein Traum in Erfüllung ging.“ Der Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa war der zwölfte Deutsche im All und der vierte auf der ISS.