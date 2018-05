später lesen Asylverfahren: Regierung sieht keine Missstände FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht keine grundsätzlichen Probleme bei der Bearbeitung von Asylverfahren in den Verwaltungsgerichten. Im bundesweiten Vergleich seien die Verfahren hierzulande am schnellsten, sagte Staatskanzlei-Chef Clemens Hoch (SPD) am Donnerstag im Landtag. „Ich sehe da keinen Raum für Missstand.“ Gleichwohl gebe es aber Bedarf, weitere Stellen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu besetzen. Mit Blick auf das zentral für Asylklagen zuständige Verwaltungsgericht Trier sagte Hoch: „Sukzessive werden dort weitere Stellen aufgebaut.“ dpa