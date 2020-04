Atemschutzmasken: In den heißen Dampf statt in die Tonne

Sprendlingen Normalerweise wandern Atemschutzmasken nach der Nutzung im Rettungsdienst in den Müll. In Sprendlingen kommen sie dagegen zur Sterilisation. Die Idee: Falls es irgendwann keine neuen Masken mehr gibt, sollen als Notlösung die alten wiederverwendet werden.

Eine Atemschutzmaske im Rettungsdienst ist eine Selbstverständlichkeit. Damit das auch bei einer möglichen Notlage so bleibt, hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Rheinhessen-Nahe damit begonnen, benutzte Masken aufzubereiten, um sie danach noch einmal verwenden zu können. Noch ist die Wiederverwertung eher theoretischer Natur: Die aufbereiteten Masken sollen vorerst nur in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) eingelagert werden.

„Nur in der absoluten Notlage, wenn wir überhaupt kein Material mehr in Sprendlingen hätten, und wenn keine Masken mehr nachgeliefert werden – erst dann würden wir anfangen, unter Umständen diese Masken auszugeben“, betont ein Desinfektor des DRK in einem Podcast des Rettungsdienstes. Die Aufbereitung ist erst vor kurzem angelaufen: Seit Ende März werden laut DRK-Sprecher Philipp Köhler die Mitarbeiter gebeten, ihre einmal benutzten Masken in Sammelsäcke zu geben. Das Schutzmaterial soll nicht wie sonst in den Müll, sondern in einen Dampfsterilisator wandern. Ein Teil der Masken wird trotzdem noch aussortiert: „Alle, die sichtbar von innen oder außen verschmutzt sind.“