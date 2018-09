später lesen Atomkraftgegner blockieren Bahnstrecke FOTO: - FOTO: - Teilen

Atomkraftgegner haben am Samstagmorgen eine Bahnstrecke in Rheinland-Pfalz blockiert und einen Zug auf der Strecke gestoppt. Dazu gab es unterschiedliche Angaben: Während die Bundespolizei von einem Güterzug sprach, gaben Anti-Atom-Aktivisten an, sie hätten einen Urantransport aus Hamburg auf seiner Fahrt nach Frankreich für mehrere Stunden gestoppt. dpa