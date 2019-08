Atomwaffenverbotsvertrag: Dreyer warnt vor Rüstungsspirale

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigt sich besorgt über ein neues atomares Wettrüsten. Zusammen mit der Zivilgesellschaft müssten sich die Parlamente zu einem Stopp des atomaren Wettrüstens bekennen, sagte Dreyer am Donnerstag im Landtag in Mainz.

Mit den Stimmen von SPD, FDP und Grünen nahm der Landtag eine Entschließung an, in der die Ziele der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) unterstützt werden und die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags der Vereinten Nationen von 2017 gefordert wird. „Wir in Rheinland-Pfalz machen keine Außenpolitik, aber wir haben eine Verantwortung als Land, das immer zu tun hatte mit militärischer Präsenz“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer.