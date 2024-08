Sorge vor Anschlägen Messerattentat von Solingen hat Auswirkungen auf anstehende Weinfeste in der Region

Update | Trier · Wie groß ist die Gefahr eines Attentats in Trier und Umgebung? Für das Weinfest in Bernkastel-Kues am Wochenende hat die Polizei nach der Tat in Nordrhein-Westfalen umgeplant. Auch beim Saarburger Weinfest könnten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden.

28.08.2024 , 19:03 Uhr

Die Trauer nach dem Attentat von Solingen ist weiterhin sehr groß. Foto: dpa/Federico Gambarini