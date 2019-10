Auch der Dienstag wird grau und verregnet

Regen tropft von einer Dachrinne in eine Regentonne. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Offenbach An Rhein, Mosel und Saar dominieren am Dienstag und auch an den folgenden Tagen die Wolken. Bei Höchstwerten von bis zu 16 Grad kann am Dienstag zunächst zeitweise Regen fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Am Nachmittag werde der Niederschlag stärker. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.