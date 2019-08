ollzugsanstalt: Auch hinter Gittern ist für Justizbedienstete Vorsicht geboten

Zwei Bedienstete öffnen Zellen in einer Justizvollzugsanstalt. Nicht immer geht es anschließend friedlich zu. Mehrere Dutzend Mal jährlich kommt es alleine in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen zu gewalttätigen Übergriffen von Häftlingen auf das Personal. Foto: dpa/Christophe Gateau

Trier In Gefängnissen kommt es mehrere Dutzend Mal im Jahr zu Übergriffen auf Justizbedienstete. Meist haben die Beamten Glück im Unglück. Brauchen sie trotzdem Taser, um sich besser schützen zu können?

Bei solchen Aussagen mag Conrad auch einen anderen Wittlicher Zwischenfall im Hinterkopf haben. Im August vergangenen Jahres verstopfte ein Häftling die Toilette seiner Zelle mit Kleidung und Matratzenschaum. Als Justizbedienstete das Klo in Ordnung bringen und den Häftling deshalb in eine andere Zelle verlegen wollten, fing der an zu randalieren und verletzte dabei vier Beamte.

Ein Einzelfall, wie es schon kurz danach hieß. Der Taser-Einsatz im Justizvollzug sei nach der aktuellen Gesetzeslage nicht zulässig und auch künftig nicht gewollt, sagte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Justizministeriums unserer Zeitung. Ausschlaggebend dafür seien die räumlichen Gegebenheiten in einer Justizvollzugseinrichtung. Denn fast immer fänden Einsätze in den nur acht Quadratmeter großen Zellen statt. „Dort stehen ein Bett, mindestens ein Schrank, ein Stuhl und ein Tisch. Hinzu kommen Waschbecken und Toilette“, sagt Ministeriumssprecher Christoph Burmeister.

Dabei sind schwere Verletzungen von Justizbediensteten wie unlängst in Wittlich offenbar die Ausnahme. Nach Angaben des Mainzer Justizministeriums geht es bei den meisten Vorfällen um einfache Körperverletzung. Dazu zählten Schlagen, Stoßen und Treten sowie Zugreifen an Armen und Körper der Bediensteten mit gelegentlichen leichteren Verletzungen.

Ob es Gefängnisse in Rheinland-Pfalz gibt, in denen es besonders häufig zu gewalttätigen Übergriffen kommt, will der Sprecher von Justizminister Herbert Mertin (FDP) nicht sagen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass ein „Wettbewerb“ darüber entstehen könnte, welcher der „härteste Knast“ in Rheinland-Pfalz sei und wo die „Weicheier“ säßen.