Auch Kläranlagen erzeugen Strom

Bad Ems Auch die Kläranlagen in Rheinland-Pfalz produzieren Strom. 2018 waren es 50 Millionen Kilowattstunden, 14 Millionen mehr als 2010, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Klärgas spielt allerdings mit einem Anteil von 0,3 Prozent für die Stromerzeugung im Land nur eine untergeordnete Rolle.

