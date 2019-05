Gesundheit : Wer nicht geimpft ist, muss zu Hause bleiben

Trier Auch ohne Impfpflicht kann es Sanktionen geben. Land sieht Kinder gut geschützt gegen gefährliche Infektionskrankheiten.

Die Gesundheitsämter in der Region halten sich an diese RKI-Richtlinie. In einer Grundschule in Trier, in der Windpocken ausgebrochen sind, hat das zuständige Gesundheitsamt geraten, ungeimpfte Kinder vom Unterricht und anderen Gemeinschaftsveranstaltungen fernzuhalten. Es bestehe gerade bei Windpocken ein „hohes Risiko für schwere Verläufe“, heißt es in dem an die Schule gerichteten Schreiben des Leiters des Trierer Gesundheitsamtes, Harald Michels.