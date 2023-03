Nach Berlin geladen Auch Rheinland-Pfalz sagte ab: Es ist Bildungsgipfel und kaum einer geht hin

Es gibt derzeit wahrlich genug zu besprechen im Bildungsbereich – vom Lehrermangel über die Corona-Folgen bis hin zu den schlechten Ergebnissen der Grundschüler in einer Bildungsstudie. Doch der Anreiz scheint nicht groß genug gewesen zu sein, um am Bildungsgipfel der Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) teilzunehmen. Diese hatte alle Kultusminister der Länder am Dienstag nach Berlin geladen, um auf einer dreistündigen Veranstaltung über die drängenden Probleme zu diskutieren. 14 von 16 sagten ab - auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig blieb am Dienstag in Mainz.