Corona-Krise : Auch Rheinland-Pfalz und Saarland führen Maskenpflicht ein

Mainz Nun also doch: Auch Rheinland-Pfalz wird eine Maskenpflicht einführen. Sie gelte vom kommenden Montag an für den öffentlichen Nahverkehr und Einkäufe in Geschäften, teilten die Regierungssprecher von Rheinland-Pfalz und Saarland am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit ihren Kollegen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit.



Ministerpräsidentin Malu Dreyer will sich nach Informationen von volksfreund.de am Mittwochmittag dazu äußern.

Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Räumen etwa in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen soll die Gefahr verringern, unbeabsichtigt andere mit dem Coronavirus anzustecken. In der Vergangenheit hatte sich die Ministerpräsidentin gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen, das Tragen aber „dringend empfohlen“.