Vielleicht hatte er eine Vorahnung: In Bausendorf (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Stier abgehauen, als er gerade zum Schlachter gebracht werden sollte. Das rotbraune, 700 Kilogramm schwere Tier sei am Samstag in Richtung Kinderbeuern davongelaufen, teilte die Polizei mit. dpa