Royals Auf den Spuren der Queen

Der umweltbewusste Charles will allerdings nicht nur auf den Spuren seiner Mutter wandeln, sondern auch eigene Akzente setzen. So nimmt er am Donnerstagnachmittag nach einem Besuch der Baustelle der teilweise abgebrannten Kathedrale Notre-Dame an einem runden Tisch zu Fragen des Klimawandels und der Biodiversität mit Vertretern der Wirtschaft teil. Das Projekt liege dem Monarchen am Herzen, hieß es dazu im Elysée-Palast. Ökologische Fragen dürften auch die Rede des Monarchen vor dem Senat bestimmen, die er zumindest zum Teil auf Französisch halten dürfte. Charles III. spricht wie vor ihm seine Mutter fließend französisch.