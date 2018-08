später lesen Wetter Auf heißen Dienstag folgt am Freitag die Abkühlung FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

An Rhein, Mosel und Saar ist endlich Abkühlung in Sicht - doch zuvor dreht der Hitze-Sommer am Dienstag noch mal richtig auf. Mit bis zu 39 Grad könnte es einer der heißesten Tage des Jahres bisher in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. dpa