Auf kurze Regenpause folgen nasser Muttertag und Wochenstart

Nach einem wechselhaften Samstag mit sommerlichen Temperaturen setzt ausgerechnet zum Muttertag Regen in Rheinland-Pfalz und Saarland ein. Dabei sollen die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. dpa

Vor allem am Muttertag erwarten die Meteorologen Schauer. Im äußersten Osten könne es zudem Gewitter geben, teils mit heftigem Dauerregen. Die Temperaturen seien mit maximal 20 Grad deutlich kühler. Auch in der Nacht und am Montag bleibe es stark bewölkt und nass, erklärte der DWD. Das Thermometer erreiche dann nur noch bis zu 19 Grad. Erst in der Nacht auf Dienstag lasse der Regen nach. Am Samstag hingegen bleibt es voraussichtlich trocken. Bei längerem Sonnenschein werden den Angaben zufolge Werte zwischen 23 und 27 Grad erreicht.

DWD Wettervorhersage