Auf regnerischen Sonntag folgen trockenere Tage

Regentropfen sammeln sich auf den Blättern einer Pfingstrose. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Offenbach Nach einem eher grauen Sonntag startet die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland etwas freundlicher. Am Sonntag bleibt es stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach.

Bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad kann es erst gegen Abend ein wenig auflockern.