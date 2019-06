Auf sommerlichen Pfingstsonntag folgen Wolken und Regen

Raps blüht auf einem Feld. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv.

Offenbach Sommerliches Wetter erwartet die Rheinland-Pfälzer und Saarländer am Pfingstsonntag. Und das sollten sie auch nutzen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Denn nach einem freundlichen Sonntag mit Temperaturen bis 26 Grad und nur lokalen Schauern am Abend, kehrt am Pfingstmontag das unbeständige Wetter zurück.

