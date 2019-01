später lesen Auf Zebrastreifen von Auto erfasst: Frau stirbt Teilen

An ihren schweren Verletzungen ist eine 83 Jahre alte Frau nach dem Zusammenprall mit einem Auto gestorben. Beim Überqueren eines Zebrastreifens in Mudersbach (Landkreis Altenkirchen) war sie am Montag von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa