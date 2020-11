Aufatmen bei Eulen: Impfzentrum doch nicht in Halle

Ludwigshafen Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen kann seine Heimspiele anders als bisher gedacht auch ab Dezember in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle austragen. Die Spielstätte soll nun doch nicht zum Corona-Impfzentrum in Ludwigshafen werden, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Stattdessen wurde das Einkaufszentrum Walzmühle dafür ausgewählt.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) begründete: „Die gute Erreichbarkeit des Impfzentrums, effiziente Abläufe, die vorhandene technische Infrastruktur sowie die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens sind die zentralen Kriterien für unsere Entscheidung.“