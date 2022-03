Rechnungshof : Aufbau im Ahrtal: Kritik an Gesetzentwurf zum Vergaberecht

Mainz Die Kommunen im Katastrophengebiet sollen die Möglichkeit bekommen, einen Generalunternehmer mit der Erneuerung von Schulen und anderen Gebäuden zu beauftragen. Der Rechnungshof sieht das kritisch.

Anstatt wie sonst gesetzlich vorgesehen bei Bauvorhaben bis zu einem Auftragsschwellenwert von 5,38 Millionen Euro alle Leistungen vom Rohbau über Elektro, Heizung und Sanitär bis zur Bodenverlegung einzeln auszuschreiben, könnten die Kommunen bei einer Ausnahmeregelung einen Teil der Projektverantwortung an einen Generalunternehmer abgeben. „In den Flutgebieten sind Bauprojekte in Milliardenhöhe zu stemmen“, erklärte der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Die Kommunen seien angesichts einer ausgedünnten Personallage nicht in der Lage, eine solche Masse an Projekten zu koordinieren. „Durch gezielten Einsatz von Generalunternehmern wird es möglich, diesem die Projektsteuerung für die jeweils übertragene Baumaßnahme für die Kommune mit zu übertragen.“