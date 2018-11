Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 sind alle Mitglieder einer vierköpfigen Familie verletzt worden. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizeiautobahnstation Schweich mitteilte. dpa

Die Frau habe am Sonntagabend zu spät erkannt, dass das vor ihr fahrende Auto mit der Familie wegen eines Staus abbremste. Wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes sei sie aufgefahren. Der am Steuer sitzende Familienvater, seine Frau und die 9 und 13 Jahre alten Kinder wurden verletzt. Der Unfall passierte in der Höhe des Autobahnkreuzes Wittlich in Richtung Saarbrücken.