Ein Schwarm aufgescheuchter Wespen hat in der Westpfalz Feuerwehrkräfte während eines Einsatzes außer Gefecht gesetzt. Die Männer hatten in der Nacht zum Montag in Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) einen brennenden Holzverschlag löschen wollen - waren dabei aber in der Dunkelheit versehentlich auf das Erdnest der wehrhaften Tiere getreten. dpa