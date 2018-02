später lesen Aufholjagd im Abstiegskampf: FCK will dritten Sieg in Serie Teilen

Nach zwei Siegen in Serie herrscht beim 1. FC Kaiserslautern Aufbruchsstimmung. Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) bietet sich beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen die nächste Möglichkeit, die Aufholjagd im Abstiegskampf fortzusetzen. „Es ist für uns elementar wichtig, das Selbstvertrauen mitzunehmen und gleichzeitig zu wissen, was auf uns zukommt. Sandhausen wird eine ganz zähe Angelegenheit“, sagte Trainer Michael Frontzeck. dpa