„Aufklärung Teil meines Jobs“: Weinkönigin 100 Tage im Amt

Deutschlands Weinkönigin Angelina Vogt (25) wundert sich über andauernde Vorurteile über das traditionsreiche Amt in der Öffentlichkeit. „Viele denken immer noch, das ist ein reiner Schönheitswettbewerb“, sagte die angehende Winzerin aus dem Anbaugebiet Nahe. Im Gespräch seien diese Menschen dann oft überrascht über das Fachwissen der jungen Frauen. „Längst sind Weinköniginnen kompetente und selbstbewusste Frauen“, meinte Vogt, die an diesem Sonntag 100 Tage im Amt ist. „Es ist aber auch okay, nicht Bescheid zu wissen. Aufklärung ist ein Teil meines Jobs.“