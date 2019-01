später lesen Auflieger von Milchlastwagen brennt auf Bundesstraße ab FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Auf einer Bundesstraße im Kreis Mayen-Koblenz ist am späten Montagabend der Auflieger eines Milchlastwagens abgebrannt. Der Auflieger sei nach ersten Erkenntnissen wegen eines Reifenschadens in Brand geraten, teilte die Polizei in Mayen am Dienstag mit. dpa