Auflockerung nach trübem Tagesbeginn: Bis 23 Grad

Mainz/Saarbrücken Der Montag beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zwar trübe, doch baldige Besserung ist in Sicht. Die Wolken lockern sich im Tagesverlauf immer mehr auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.



