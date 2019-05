später lesen Aufmerksamer Lkw-Fahrer entlarvt Drogenkurier: Festnahme Teilen

Twittern

Teilen



Dank der Aufmerksamkeit eines Lastwagenfahrers hat die Polizei bei Trier einen Drogenkurier mit 39 Kilogramm Ecstasy im Gepäck festgenommen. Der 41-Jährige habe die rund 100 000 Pillen aus den Niederlanden in die Türkei schmuggeln wollen, teilte die Polizei in Trier am Freitag mit. dpa