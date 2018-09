später lesen Aufmerksamer Nachbar wird zum Lebensretter FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Weil er einen 74 Jahre alten Mann seit Tagen nicht mehr auf dessen Balkon in einem Mehrfamilienhaus gesehen hatte, hat ein 78-Jähriger am Mittwoch in Kaiserslautern die Polizei gerufen - und dem Nachbarn damit vermutlich das Leben gerettet. dpa