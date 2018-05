später lesen Aufräumarbeiten nach Sturm: Baum stürzt auf Auto FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Stürmischer Wind hat in Rheinland-Pfalz zu etlichen umgestürzten Bäumen, umherwehenden Gegenständen und Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kamen es bei dem Sturm am Montagabend und in der Nacht aber lediglich zu Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt. dpa