Aufräumen geht weiter: Helfer bitten um Geldspenden

Schuld/Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Aufräumarbeiten in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen gehen weiter, Bundes- und Landespolitiker verschaffen sich ein Bild von der Lage. Die Hilfsbereitschaft ist enorm, droht die Helfer aber auch zu überfordern.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besucht am heutigen Montag das von der Unwetterkatastrophe besonders betroffene Gebiet in Rheinland-Pfalz. Er informiert sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler über die Arbeit der Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) in der Katastrophenregion. Bereits am Sonntag hatten hier Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit Rettungskräften gesprochen und den Menschen vor Ort Hilfe zugesichert.